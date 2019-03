Doppelschlag macht Weg zum Dreier frei

Bensheim.Zu einem Heimerfolg kam der FC 07 Bensheim am 25. Spieltag der Fußball-Gruppenliga: Mit 3:1 besiegten die Nullsiebener im Weiherhausstadion die KSG Georgenhausen. „Das war eine gute Leistung der Mannschaft und ein verdienter Sieg für uns“, fasste Co-Trainer David Suljic das Geschehen zusammen.

Spielertrainer Elton da Costa hatte das 07-Team im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen umgebaut. Fabian Knödler und Dominik Oelschläger kamen über 90 Minuten in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, Niclas Blüm und David Halla fehlten verletzungsbedingt. Dafür rückten Nikolas Linke, Constantin Renner, Hamza Madroun und Antonio Roa Pozo in die Startelf.

Die Treffer in dieser Begegnung, die die Platzherren dominierten, fielen kurz vor und kurz nach der Pause. Die Bensheimer gingen mit dem Halbzeitpfiff in Führung: Elton da Costa, der diesmal im Mittelfeld agierte, verwandelte einen 18-Meter-Freistoß zum 1:0 (45.+1).

Kurz nach Wiederbeginn verloren die Gastgeber nach einem Einwurf den Ball, Georgenhausen schaltete schnell um und kam durch Bairi zum Ausgleich (49.). Kurze Zeit später bog der FC 07 mit einem Doppelschlag Richtung Dreier ab. Tim Rettig war im Anschluss an einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und traf zum 2:1 (51.). Eine Minute später wurde Florian Budimir nach Pass von Roa Pozo im KSG-Strafraum gefoult, den anschließenden Elfmeter verwandelte da Costa zum 3:1 (52.).

In der Defensive leisteten sich die Gastgeber hin und wieder Unaufmerksamkeiten, so dass Georgenhausen einige Möglichkeiten hatte, zu verkürzen. Unter anderem verhinderte 07-Keeper Dominique Schweizer bei einem Freistoß mit einer starken Parade den Anschlusstreffer. In der Offensive verpasste Budimir die beste Chance, das Resultat deutlicher zu gestalten.

FC 07 Bensheim: Schweizer - Renner, Rettig, Vollrath, Linke, da Costa, Konietzko, Budimir, Luca Blüm, Madroun, Roa Pozo.

Tore: 1:0 da Costa (45+1), 1:1 Bairi (49.), 2:1 Rettig (51.), 3:1 da Costa (52., Foulelfmeter). - Zuschauer: 100. - Beste Spieler: da Costa, Vollrath, Rettig. eh

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.03.2019