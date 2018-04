Anzeige

FSV Zotzenbach – SV Kirschhausen 1:2. Kirschhausen hatte in der einseitigen zweiten Hälfte, in der Zotzenbach unermüdlich drängte, in einigen Situationen viel Glück und mit Luca Laumann einen starken Torhüter.“ Miguel da Silva, Trainer des SVK, lobte den A-Jugendlichen: „Laumann hat uns mit einigen Paraden den Sieg festgehalten.“– Tore: 0:1 Emig (12.), 0:2 Eigentor (75.), 1:2 Aydogan (90. + 3). ki/ü

SV Affolterbach – TSV Hambach 2:3. Nicht wirklich angetan vom Spiel seiner Mannschaft war Reinhard Wolff, Spielausschussmitglied der Hambacher. „Eine glanzvolle Leistung sieht anders aus. Letztlich freuen wir uns aber über die drei Punkte“, bilanzierte Wolff, der in Dennis Keil den Matchwinner für seine Mannschaft sah. Der Offensivspieler steuerte alle drei Treffer zum Sieg bei; zum 2:3 wurde sein Schuss abgefälscht. „Ich dachte eigentlich, dass die 2:0-Führung Ruhe in unser Spiel bringt. Das war aber nicht der Fall“, sagte Wolff, der mit ansehen musste, wie Affolterbach zum Ausgleich kam.– Tore: 0:1 Keil (28.), 0:2 Keil (65.), 1:2 Guthy (68.), 2:2 Guthy (83.), 2:3 Keil (90.). ki/ü

