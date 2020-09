Dortmund kommt zum Start in die Jugend-Bundesliga

Bensheim.Die Saison in der Bundesliga der weiblichen Handball-A-Jugend startet für die Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach mit einem Heimspiel: Am morgigen Freitag (20 Uhr) ist der BVB Borussia Dortmund zu Gast in der Weststadthalle. Für das Duell gegen den Deutschen A-Jugendmeister von 2019 ist die Zuschauerzahl wie bei den Flames in der Frauenbundesliga auf 250 Besucher begrenzt.

