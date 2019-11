Dragons mit furiosem Finale

Bensheim.Um kurz nach 15.30 Uhr stand die Sporthalle der Mathildenschule in Offenbach kopf. Die knapp 80 Zuschauer konnten nicht glauben, was sie soeben auf dem Spielfeld gesehen hatten. „So etwas passiert nur einmal im Leben eines Sportlers. Durch solch ein Spiel weißt du, was durch mentale Stärke und durch einen exzellenten Taktikkniff des Trainers alles möglich ist“, freut sich Ramez Mohammadi,

...