Dramatisches 5:3 für Rodau

Bergstraße.In einer dramatischen Schlussphase kam der SC Rodau in der Fußball-Kreisliga B zu einem 5:3-Sieg gegen den noch ungeschlagenen TSV Hambach. Nach einer halben Stunde vergab Quadt zweimal (u.a. Pfosten) Die Chance zum 2:0. So kam Hambach immer wieder zurück, konnte aber in der Schlussphase nicht von seiner Überzahl profitieren. Ein Fallrückzieher von Jährling brachte den SC das vierte und letzte Mal auf die Siegerstraße. – Tore: 1:0 Mitsch (22.), 1:1 Reisert (44.), 2:1 Quadt (55.), 2:2 Ragaller (66.), 3:2 Quadt (74.), 3:3 Minges (84.), 4:3 Jährling (89.), 5:3 Mitsch (90.+2). – Bes. Vork.: Rote Karte Quadt (SCR/75.) wg. Foul. kr

SV Kirschhausen – SV Affolterbach 3:0. Stefan Koob war zufrieden: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, freute sich der SVK-Abteilungsleiter, der den Schlüssel zum Erfolg in der Defensive sah: „Wir standen gut und haben dem Gegner so gut wie keine Räume geboten.“ Kirschhausen verpasste gar einen höheren Sieg. – Tore: 1:0 Cvijanovic (40.), 2:0 Eigentor Scholl (77.), 3:0 Wenninger (80.). – Bes. Vork.: Gelb-Rot Bender (50.), Kaffenberger (55., beide SVA). ki/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 19.08.2019