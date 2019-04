Drei Hessenmeisterschafts-Medaillen

Durch Endspielniederlagen in den Doppelwettbewerberben der Damen B- beziehungsweise Herren-B-Klasse gingen bei den hessischen Tischtennis-Einzelmeisterschaften in Königstein/Taunus zwei Silbermedaillen in den Kreis Bergstraße – und zwar durch Laura/Wunder/Fabienne Zorn sowie Frank Rosenberger vom TV Bürstadt. Letzterer spielte zusammen mit Jörg Mayer-Battisti (Obertshausen) und holte zudem Bronze in der Einzelkonkurrenz.

Ansonsten war für die Bergsträßer Teilnehmer spätestens im Viertelfinale (Laura Rosenberger vom TV Bürstadt bei den Damen A, Dominik Tischer vom TTC Heppenheim bei den Herren A und Laurin Minich vom TTC Lampertheim bei den Herren C) oder im Achtelfinale (Laura Wunder vom TV Bürstadt bei den Damen B, Nicolas Papp vom TTC Heppenheim bei den Herren A und Clubkollege Torsten Elbert bei den Herren C) Endstation. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.04.2019