Drei Jugendmannschaften feiern die Meisterschaft

Die U10-Junioren des TC Bensheim sind Meister in der Bezirksliga. © Kreuzer

Bensheim.Trotz eines 6:0-Sieges im letzten Spiel gegen den TC Gustavsburg verpassten die U18-Junioren II des TC Bensheim die Meisterschaft in der Tennis-Bezirksliga. Für den TC Blauweiß erspielten Nils Burkhard, Pascal Fischer, Patrick Harnack und Laurin Rogalli durchweg souveräne Siege.

U14-Junioren Bezirksliga: TC Bensheim – SG Weiterstadt 6:0. Die Junioren U14 holten souverän mit 14:0 Punkten den Meistertitel in der Bezirksliga. Zum Einsatz kamen Nils Burkhard, Pascal Fischer, Patrick Harnack, Fares Wördemann sowie am letzten Spieltag Moritz Wydra. Damit steigt das Team in die Bezirksoberliga auf.

U12-Juniorinnen Bezirksliga: TC Bensheim – TC Erzhausen 4:2. Im letzten Heimspiel gegen den Zweitplatzierten kam es erst in den Doppeln zur Entscheidung. Lizzy Herrmann und Viktoria Kress siegten in den Einzeln. Wieder einmal zeigten die Mädchen ihre Stärke in den Doppeln. Sina Madel/Lea von Bonin gewannen souverän, Viktoria Kress/Lizzy Herrmann erkämpften sich den Sieg im Championstiebreak. Anschließend gab es Konfettiregen für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Insgesamt wurde die Medenrunde mit 14:0 Punkten abgeschlossen. Im Meisterteam spielte noch Luisa Meusel mit.

U10 Junioren Bezirksliga: TC Bensheim – SV Eberstadt 6:0. Die Bensheimer U10 ist souverän Bezirksmeister geworden. Die Schützlinge der Trainer Denis Gremelmayr und Angelika Kreuzer siegten im letzten Spiel der Runde 6:0 gegen den bis dahin Tabellenzweiten SV Eberstadt und sicherten sich ungeschlagen den Titel. Till Emmenlauer, Jan Janzer, David Lipka und Carl-Leopold Nissler zeigten eine beachtliche spielerische und taktische Leistung. Damit setzte das Team seine Siegesserie aus den letzten beiden Jahren (vormals U8) fort. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.08.2018