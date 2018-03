Drei Medaillen trotz Verletzung und Kälte

Warm eingepackt erschienen Birgit Keller und ihre Mitstreiterinnen zur Siegerehrung. © Natascha Wolf

Bensheim.Während die besten Leichtathleten-Senioren in Erfurt um die deutschen Hallenmeisterschaften kämpften, fanden direkt daneben im Steigerwaldstadion (im Freien) die deutschen Winterwurfmeisterschaften in den Langwürfen statt. Die Bensheimerin Birgit Keller holte dabei in der Klasse W40 drei Medaillen, obwohl sie durch eine Verletzung gehandicapt war.

Es ging bereits um 9 Uhr los mit dem

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.03.2018