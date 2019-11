Drei Niederlagen sind für Rodau genug

Rodau.Das 0:4 bei der TG Trösel bedeutete bereits die dritte Niederlage in Folge für den SC Rodau (4./32 Punkte), wodurch der gelungene Saisonstart in der Fußball-Kreisliga B etwas verpufft ist. Zumindest Spitzenreiter TSV Hambach hat man angesichts eines Neun-Punkte-Rückstandes erst einmal aus den Augen verloren. Deshalb muss es das Ziel der Schützlinge von Trainer Ron Hachenberger sein, durch einen Heimsieg gegen den SV/BSC Mörlenbach (14./14 Punkte) wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

Die Rodauer nehmen am Sonntag ab 15 Uhr trotz des aktuellen Tiefs die Favoritenrolle ein. „Normalerweise müsste langsam wieder ein Sieg für uns her, zumal die Mörlenbacher in der Tabelle nicht sonderlich gut dastehen. Letztlich muss aber jedes Spiel erst einmal gespielt werden. Wenn wir aus einer gesicherten Abwehr heraus agieren können, müsste es klappen“, umschreibt SC-Pressespecher Edmund Becker die Ausgangsposition. Ein Fragezeichen steht hinter dem angeschlagenen Aidaen Alle Kopas. rs

