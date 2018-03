Anzeige

Bensheim/Auerbach.Das intensive Training nach den in diesem Jahr neu eingeführten Kampfrichterkriterien und neuen Pflichtübungen mit den Handgeräten Ball, Band und Keulen hat sich bei den Gymnastinnen der TSV Auerbach (großes Foto) ausgezahlt, denn beim Gau-Pokalwettampf in Biblis nahmen sie insgesamt sieben Pokale mit nach Hause. Jeweils Siegerin in ihrem Wettkampf wurden Lotta Plenio, Hanna Lückmann, Hannah Merk, Alina Schollenberger, Carlotta Kissel und Alexa Klüss, Annika Meier und Sarah Fertig. Die beiden Letzteren schafften sogar einen Doppelsieg in Pflicht und Kür in ihrer Altersklasse.

Mit 25 Gymnastinnen war die SSG Bensheim in Biblis in fünf Altersklassen stark vertreten. Der P3-Wettkampf war fest in Bensheimer Hand, denn Olivia Kern siegte vor Leonie Michalek und Nora Malki (beide auf Rang zwei). Jeweils noch einen Podestplatz erturnten Felicitas Fries als Zweite und Angie Fung (kleines Foto), die sich als Dritte bei den ältesten Gymnastinnen wie auch die zwei besser platzierten Auerbacherinnen über die Qualifikation für die Hessenmeisterschaft freuen konnte. red/Bilder: Fertig/Petermann