Bensheim.Die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach bewirbt sich auch in diesem Jahr um einen Startplatz in der Jugend-Bundesliga. Die erste Hürde wurde ja mit Platz zwei beim Qualifikations-Turnier in Kleenheim genommen. Nun geht es am Samstag in die zweite Runde: In der Waldsporthalle in Budenheim bei Mainz treffen die Junior-Flames auf die gastgebende DJK Budenheim (10 Uhr), HSG Marpingen-Alsweiler (13 Uhr) und JSG Bad Soden/Schwalbach (17.30 Uhr). Der Tabellenerste und -zweite haben die BL-Teilnahme sicher, der Dritte und Vierte bekommen eine Chance in einem weiteren Quali-Turnier.

„Bad Soden, gegen das wir in der Quali recht deutlich verloren haben, sollte das Rennen machen. Dahinter befinden sich drei Mannschaften auf Augenhöhe, die sich um den zweiten Platz streiten“, beschreibt Bensheims Trainerin Ilka Fickinger die Ausgangslage. Ihr Team hat sich im Vergleich zu den Vorjahren stark verändert, wechseln doch zwölf Akteurinnen in das Frauenoberliga-Team der HSG-Zweiten oder haben den Verein verlassen – so wie Linda Brocke (zur TSG Ober-Eschbach).

Da mit Rugile Bartaseviciute, Laura Strehl, Claudia Wimmer und Nathalie Krause nur vier Spielerinnen der HSG-A-Jugend der Saison 2017/18 übrig sind, rekrutiert sich die neue Truppe überwiegend aus Akteurinnen der seitherigen weiblichen B-Jugend. „Mal schauen, welche Leistungsfähigkeit wir mit dieser Mannschaft entwickeln können. Natürlich fehlt uns die Erfahrung der letzten Runde“, blickt Fickinger dem Turnier gespannt entgegen. rs