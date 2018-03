Anzeige

Bensheim.Für die TSV Auerbach II (10./22 Punkte) war der 3:0-Heimsieg gegen den FV Biblis II ungemein wichtig, doch der Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga C ist noch längst nicht in trockenen Tüchern. Die Rot-Weißen könnten ihre Situation erheblich verbessern, wenn ihnen am Sonntag (13.15 Uhr) im Bensheimer Derby gegen den SV Schwanheim (8./23) der siebte Sieg in dieser Runde gelingen sollte.

„Wir müssen in jedem Spiel punkten – so auch gegen Schwanheim. Dabei wollen wir an die gegen Biblis gezeigten guten Leistungen anknüpfen. Am Sonntag haben wir über 90 Minuten lang konzentriert und engagiert gespielt und auch in kämpferischer Hinsicht überzeugt. Das war in Ordnung“, so Thomas Semmler. „Der Sportverein ist immer schwer zu bespielen. Schwanheim verfügt über eine starke Offensive mit Stürmern, die ein Spiel immer alleine entscheiden können“, zollt der Auerbacher Coach den Blau-Gelben großen Respekt.

Verzichten muss Thomas Semmler am Sonntag auf Alexander Büttner (Sprunggelenksprellung und Bänderanriss), Chris Porter (Knöchelverletzung) und Patrick Brunner (Armoperation).