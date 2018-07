Dreimal Silber für Jugend des MSC Auerbach

Anzeige

Auch in den Einzelkonkurrenzen waren alle drei Bensheimer erfolgreich. Levi Tritsch spielte in der Schüler-Kategorie (bis 15 Jahre) und schaffte im 22-köpfigen Teilnehmerfeld zum ersten Mal den Einzug ins Finale. Nach zwölf gespielten Runden (sechs auf Beton und sechs auf Eternit) schloss er den Wettkampf mit 339 Schlägen auf Rang acht ab. Dabei verpasste er die Bronzemedaille in der Systemwertung Beton nur knapp um drei Schläge.

Bei der Jugend (bis 19 Jahre) gewann Tom van Diejen zwei Einzelmedaillen. In der Systemwertung Miniaturgolf bestätigte er seine Stärke auf Eternit (Deutscher Meister bei den Schülern 2015 und 2017). Mit 89 Schlägen in den vier Runden verpasste der Auerbacher die Goldmedaille nur um einen Schlag. Noch überraschender war die Silbermedaille in der engen Kombinationswertung. Erst in der letzten Runde setzte sich Vizeeuropameister Silvio Krauss aus Mainz durch und gewann mit 300 Schlägen. Konzentriert bis zum letzten Schlag der zwölften Runde blieb Tom und umjubelte dann lautstark sein Ass an Bahn 18 und den damit erreichten zweiten Rang mit 305 Schlägen vor Clemens Schreiber aus Leipzig (306).

Auch Dennis Schäfer zeigte konstant gute Runden-Ergebnisse und schaffte den Einzug in die Finalrunde. Bei 35 Teilnehmern in der Jugend-Kategorie platzierte er sich am Ende mit 329 Schlägen auf einem guten elften Rang und konnte einige Spieler des Deutschen Jugendkaders hinter sich lassen. red

