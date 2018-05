Anzeige

Mannheim.Fußball-Regionalligist SV Waldhof kämpft zum dritten Mal in Folge um den Aufstieg in die Dritte Liga: Durch das 1:1 (0:1)-Unentschieden vor 6000 Fans gegen den TSV Steinbach qualifizierten sich die Mannheimer erneut für die Relegationsspiele, die am 24. und 27. Mai stattfinden. Dort wartet der Meister der West-Staffel; entweder der KFC Uerdingen oder Viktoria Köln. Das Carl-Benz-Stadion dürfte im Rückspiel ausverkauft sein.

„Jetzt fängt es erst richtig an“, sagte Waldhofs Trainer Bernhard Trares. Mit einer überragenden zweiten Halbserie hat der 52-Jährige den früheren Bundesligisten letztlich souverän in die Relegation geführt. Unter Trares holte der Rückrunden-Beste Waldhof im Schnitt starke 2,3 Punkte pro Partie und verlor nur einmal (0:1 gegen den FSV Frankfurt). Zum Vergleich: Auf Kickers Offenbach hatten die Mannheimer einmal 13 Punkte Rückstand – daraus sind einen Spieltag vor dem Ende acht Zähler Vorsprung geworden. Gegen Sreinbach glich Hebisch den frühen Rückstand (4.) nach einer Stunde Spielzeit aus. alex