Durchbruch im Flames-Trikot geschafft

Bensheim.2018 war das Jahr des sportlichen Durchbruchs für Julia Maidhof: Die Handballerin schaffte den Sprung in die Bundesliga-Crew der HSG Bensheim/Auerbach, mit der sie den Klassenerhalt eintütete. Im zweiten Halbjahr begann ihr Aufstieg zu einer der besten Torschützinnen der Ersten Liga. In der Sommerpause 2018 schlug die Linkshänderin mit der U 20-Nationalmannschaft des Deutschen Handball-Bundes bei den Weltmeisterschaften in Ungarn auf. Ihre rasante Entwicklung in diesem Jahr wurde mit der Wahl zu Bensheims „Sportler des Jahres“ honoriert.

„Über diese Wertschätzung habe ich mich sehr gefreut“, blickt die heute 22-Jährige zurück. Der Preisverleihung Anfang Februar 2019 konnte sie damals persönlich nicht beiwohnen, für die Flames stand an diesem Tag die Liga-Partie beim VfL Oldenburg auf dem Programm.

Bei der U 20-WM 2018 in Ungarn landete die DHB-Crew nach dem Aus im Achtelfinale gegen Dänemark (24:25) im Endklassement auf Rang 13. „Das war sehr schade, wir hatten eine richtige gute Mannschaft, haben es aber nicht richtig auf die Platte gebracht“, sagt Julia Maidhof in der Rückschau. Die Titelkämpfe, die den Abschluss ihrer Karriere in den Nachwuchs-Auswahlmannschaften des DHB bildeten, hat sie dennoch in schöner Erinnerung. „Es war ein besonderes Erlebnis.“

Knapp zweieinhalb Jahre später trug sie, nachdem sie im vergangenen Sommer von den Flames zur SG BBM Bietigheim gewechselte war, wieder das DHB-Trikot bei einem internationalen Großereignis – diesmal für das A-Team. Nachdem sie Ende 2019 als zu diesem Zeitpunkt beste Bundesliga-Torschützin nicht für den WM-Kader für Japan nominiert worden war, berief sie Bundestrainer Henk Groener ins Aufgebot für die Europameisterschaften in Dänemark im Dezember 2020.

Profi und Lehramt-Studentin

Die deutsche Equipe vergab mit einem 20:23 gegen Kroatien im letzten Match der Hauptrunde den Einzug ins Halbfinale. Für die DHB-Frauen ein enttäuschendes, für Julia Maidhof ein spezielles Spiel. Sie erzielte in dieser Begegnung neun Treffer und verwandelte sieben ihrer acht Siebenmeter; die letzten sechs Tore vor der Pause zum 12:12-Halbzeitstand gingen auf ihr Konto. Am Ende der zwei Wochen in Dänemark war die EM-Debütantin mit 24 Toren beste Werferin der deutschen Mannschaft. „Mit meiner Leistung war ich zufrieden. Aber an erster Stelle steht die Teamleistung, und diese hat nicht gestimmt.“

Die von Henk Groener immer wieder angeführte fehlende Professionalität im deutschen Frauenhandball als Grund für das mäßige Abschneiden kann die Torjägerin nur teilweise nachvollziehen. Sie sieht durchaus gewisse strukturelle Defizite, allerdings versuchen die Bundesliga-Vereine alles, um den Teams professionelle Bedingungen zu bieten. In Bietigheim hat der Handball Priorität. An den täglich zwei Übungseinheiten, jeweils vor- und nachmittags, nehmen alle Spielerinnen teil.

Julia Maidhof stimmt ihr Grundschul-Lehramtsstudium (Mathematik und Sport) an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg auf ihren Handball-Terminplan ab. Da das Studium wegen der Corona-Pandemie derzeit online abläuft, lassen sich Profisport und berufliche Ausbildung in diesen Tagen gut verbinden. Für Maidhof ist das Studium willkommener Ausgleich zum Leistungssport. „Für mich ist es wichtig, abseits des Handballs auch etwas für den Kopf zu tun.“

Neben den Europameisterschaften sind die Spiele mit Bietigheim in der Champions-League für das ehemalige Flames-Ass in dieser Saison der zweite Wettbewerb, in dem es sich mit den besten Handballerinnen Europas messen kann. Ihr Eindruck nach neun Spielen in der Champions League und sechs EM-Partien: „Ich kann mithalten, habe aber auch noch Luft nach oben.“

Herausforderungen spornen an

Die Vergleiche gegen die Besten verlaufen sportlich bisweilen bitter, wie etwa die 23:42-EM-Vorrundenniederlage gegen den späteren Titelträger Norwegen. Dennoch sind solche Partien für sie eine große Motivation. „Man sieht, was möglich ist, das spornt mich an.“

Vom Siebenmeter-Punkt ist Julia Maidhof eine sichere Schützin. Ob sie in der Liga, in der Champions League oder bei der EM am Punkt steht, macht für sie keinen Unterschied. „Es kommt immer auf den Spielstand an, wie nervös ich bin.“ Ebenso stark ist ihr Eins-gegen-Eins, das es ihr ermöglicht, von ihrer Position aus dem rechten Rückraum heraus zu guten Wurfsituationen zu kommen. Ihren Abschluss möchte sie weiter verbessern, variabler werden und damit schwerer auszurechnen sein. Würfe aus der Distanz aus acht, neun Metern über die Deckung des Gegners hinweg hat sie dabei unter anderem auf der Liste.

Mit der SG BBM Bietigheim hat Julia Maihof in der Champions League noch die Chance auf das Erreichen der nächsten Runde, in der Bundesliga läuft es auf eine Entscheidung zwischen Bietigheim (25:3 Punkte) und Borussia Dortmund (24:0) hinaus. „Wir müssen praktisch alle Spiele gewinnen, auch das direkte Duell, und hoffen, dass Dortmund irgendwo Punkte liegen lässt“, beschreibt Julia Maidhof die Ausgangslage im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. eh

