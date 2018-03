Durchschnitt reicht zum Sieg

Anzeige

Bensheim.Zwar war es insgesamt keine gute Vorstellung, dennoch reichte es für die Regionalliga-Keglerinnen des SC/KC Bensheim zum 2395:2373-Auswärtssieg bei Fortuna Kelsterbach. Auf den nicht einfach zu bespielenden Bahnen hatten am Anfang die Bensheimerinnen einige Probleme. Gespielt wurde über sechs Bahnen, so dass wie bei den Heimspielen in Lorsch drei Spielerinnen pro Runde auf die Bahnen gehen.

Während Christa Borger und Christel Enders ordentlich anfingen, dann aber nachließen, kam Kerstin Gutgesell nicht ins Spiel und wurde nach den ersten 50 Wurf durch Lea Hassenzahl ausgewechselt. Der Rückstand betrug nur zehn Holz, und obwohl das Schlusstrio ebenfalls nicht den besten Tag erwischte, reichte es zum Gesamtsieg. – SC/KC: Christel Enders 402, Christa Borger 388, Kerstin Gutgesell 172/Lea Hassenzahl 192, Martina Langelott 413, Tanja Hassenzahl 423, Petra Czajkowski 405.

A-Liga: GH 28 Nauheim – SC/KC Bensheim II 1647:1680. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang ein verdienter Auswärtssieg beim Tabellenführer. Das Startpaar sorgte für einen Vorsprung von 38 Holz, den das Schlusspaar bis zum letzten Wechsel auf über 60 Holz ausbaute. Als die Gastgeber zum Schlussspurt ansetzten, war das Spiel bereits zu Gunsten der Bensheimer entschieden. – SC/KC: Bernd Hohenadel (419), Alfred Kauf (422), Hans-Werner Barth (422), Wolfgang Haase (417).