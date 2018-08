Anzeige

In einem Stilspringen Klasse L siegte Lea Koob vom RFV Viernheim mit Cayman und brachte ihr Pferd Coco Jambo K auf Platz zwei. Rang vier ging an Katharina Münch von der Reitgemeinschaft Bensheim mit Cadillac. Der Sonntag startet für die Reiter des RFV Schwanheim sehr erfolgreich: In der Springprüfung Kl. A* siegten Lena Gundolf mit Fighting Eve in der ersten Abteilung und Anni Neumann mit Ciriba siegte in der zweiten Abteilung.

Nach den vollbrachten Leistungen erhielten die Pferde eine erfrischende Dusche am Waschplatz und die Reiter und Besucher konnten sich bei Eiskaffee und vielen Leckereien erfrischen und den Sport am Rande des Parcours’ und Dressurvierecks verfolgen. tn/red

