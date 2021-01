Eger bleibt in Fürth

Fürth.Noch können sich die Handballer der HSG Fürth/Krumbach nur virtuell treffen, die Bälle liegen in der Ecke. Doch die Planungen für die nächste Saison laufen bei den Odenwäldern schon auf Hochtouren und eine der wichtigsten Personalien ist fix: Stefan Eger bleibt Trainer der Bezirksoberliga-Männer. „Ich freue mich schon darauf, wenn es endlich wieder mit dem richtigen Training weitergeht“, erklärt Eger.

Bei seinen Spielern hat der 30-Jährige, der seit Dezember 2019 für die erste Mannschaft der HSG verantwortlich ist, „eine hohe Motivation“ ausgemacht. „Wir unterhalten uns ja, treffen uns online und man merkt, wie sehr alle darauf hoffen, dass es bald wieder losgehen kann. Uns fehlt schon etwas“, so Eger. Dabei geht es in erster Linie um das gemeinsame Training. Dass die Pflichtspiele noch länger auf sich warten lassen, ist für ihn klar. „Es wäre schön, wenn im Mai hier in der Region ein angedachtes Turnier stattfinden könnte. Wir wären auf alle Fälle dabei.“

Weiterhin unterstützt wird Eger von seinem Co-Trainer Eric Seyfert und auch der Kader bleibt nach aktuellem Stand weitgehend beisammen. Eine Umstellung wird es auf der Torhüterposition geben. Hier will Alexander Schmitt kürzertreten, so dass eine Ergänzung zu Swen Hebling benötigt wird. met

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.01.2021