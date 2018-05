Anzeige

Finanzspritzen für einige Clubs

Die Kassen sind jedenfalls recht gut gefüllt in diesen Tagen. Somit durften sich TuS Zwingenberg, TSV Reichenbach, TC Rimbach, TG Trösel, RuV Schwanheim sowie TC Heppenheim, TSV Krumbach und SG Unter-Abtsteinach über finanzielle Zuschüsse aus den Vereinsfördermitteln des Landessportbundes für die eine oder andere Sanierung ihrer Sport-und Trainingsstätten freuen.

Mehr noch: Die finanziellen Mittel vonseiten des Landessportbundes (lsb h) wurden erhöht, um die Einführung der Funktion des Hauptamts in den Sportkreisen voranzutreiben, sagte der lsb h-Präsident Rolf Müller, der die gute Zusammenarbeit von Politik und Sport lobt. Dies sei wichtig, denn die Sportkreise seien mittlerweile die Meister der Integration: „Das alles wurde bislang von Ehrenamtlichen gestemmt – wir sind eine soziale Tankstelle, aber wir dürfen nicht zur Reperaturstätte politischer Fehltritte werden.“

Dem konnte Christine Lambrecht, parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, nur bedingt zustimmen. Das Bild der sozialen Tankstelle fand die Politikerin aber ansprechend. Gleichwohl beginne auch Spitzenförderung in den Vereinen und „deshalb interessiert sich der Bund für die Situationen in den Vereinen“. Vereine seien außerdem wichtig für gute Jugendarbeit und das Erlernen eines gelingenden Miteinanders. Sport und Schule sollten sich in Zukunft denn auch auf Augenhöhe begegnen, wünscht sich Landtagsabgeordnete Karin Hartmann.

Integration, Inklusion und Talentförderung waren und sind Grundpfeiler, auf welchen der Sport maßgebend fußt. Und was der Vereinssport hervorzubringen in der Lage ist, wurde in Bürstadt mit der Ehrung von Max Lemke offensichtlich. Lemke ist einer der erfolgreichsten Kanu-Sportler seiner Altersklasse und steht für zahlreiche nationale wie internationale Titel, darunter Deutsche Meisterschaften sowie Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften.

Landrat Christian Engelhardt zeichnete Lemke mit der Goldenen Ehrennadel des Kreises Bergstraße aus; zudem überreichte Bausewein die Goldene Ehrennadel“ des Sportkreises. Lemke wurde de in Heppenheim geboren und wuchs in Lampertheim auf. Mit elf Jahren begann er mit dem Kanu-Sport und wurde dank seines Talents schnell erfolgreich. 2009 wechselte er zum WSV Mannheim, wo er perfekte Trainingsbedingungen hat. „Ich bin stolz, dass Sie ein Kind des Kreises Bergstraße sind“, so Engelhardt. jz/ü

