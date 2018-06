Anzeige

Zwingenberg.Die Herren 70 des TC Zwingenberg waren im Heimspiel der Tennis-Südwest-Liga ihren Gästen vom TCB 2000 Darmstadt deutlich unterlegen. Sie verloren die Begegnung mit 1:5 Punkten und sind dadurch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

Im Einzel war Gaston Klinger an Position eins noch am ehesten dran an einem Sieg, gegen Dieter Klussmeier verlor er mit 1:6, 7:6 und 10:12 im Match-Tiebreak. Henning Bremmes und Robert Fehr, beide verletzt angetreten, hatten auch keine Chance auf einen Sieg. Bremmes verlor 0:6, 1:6, Fehr musste beim Stand von 0:5 im ersten Satz aufgeben. Klaus-Dieter Derst kämpfte aufopferungsvoll, verlor aber 3:6 und 0:6.

Nach den Einzeln stand es 0:4. Die Doppel verliefen für Zwingenberg erfolgreicher. Klinger/Bremmes hatten sich gut auf ihre Gegner eingestellt und gewannen 6:4, 5:7, 13:11 im Match-Tiebreak. Im Doppel zwei mit Derst/Klaus Amann war lange nicht klar, wer als Sieger den Platz verlässt, letztlich ging die Begegnung mit 3:6, 4:6 an den Gast. hme