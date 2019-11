Ehrungen für Streckenflüge im Segelflugzeug

Bergstraße.Im Rahmen des hessischen Segelflugtages in Vielbrunn fand die diesjährige Preisverleihung der nationalen Meisterschaft im Streckenflug auf Hessenebene statt. Bergsträßer Segelflieger waren dabei besonders erfolgreich, sie stellten gleich vier Hessenmeister: Lukas Etz (SFG Bensheim) in der Standardklasse, Patrik Kia (AC Heppenheim) in der Standardklasse Junioren, Felix Meier (SFG Bensheim) in

...