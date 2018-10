Eigentor erlöst den SV Waldhof

Worms.Der SV Waldhof Mannheim kehrte nach der Heimniederlage gegen Offenbach in der Fußball-Regionalliga in die Erfolgspur zurück, musste aber lange bangen, bis der 3:2 (1:2)-Auswärtssieg bei Wormatia Worms feststand. Letztlich sicherte erst ein Eigentor durch den Wormser Malte Moos in der 88. Minute dem Tabellenführer den Dreier.

Mannheim ging mit einem frühen Tor von Marco Meyerhöfer (4.) in Führung. Für die Wormatia wendeten derweil Sascha Korb (14.) und Giuseppe Burgio (41.) das Blatt zur Pausenführung. In der zweiten Halbzeit machten es sich die Waldhöfer selbst schwer. Jannik Sommer verschoss in der 58. Minute einen Foulelfmeter, nachdem Wormatias Ünal Altintas die Rote Karte erhalten hatte. So dauerte es bis zur 83. Minute, ehe Raffael Korte der späte Ausgleich gelang und besagtes Eigentor die Gäste doch noch jubeln ließ.

Kickers lassen Punkte liegen

Die Offenbacher Kickers wurden durch das 1:1 (1:0) gegen die TSG Balingen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Auch wenn das 1:1 erst in der 82. Minute durch einen von Plumm sicher verwandelten Foulelfmeter fiel, war der Punktgewinn für die Gäste vor 5270 Zuschauern hochverdient. Das frühe 1:0 durch Sawada (20.) gab den Kickers nicht die nötige Sicherheit, sie bekamen den Gegner nie richtig in den Griff. OFC-Keeper Endres musste seine Mannschaft schon in der ersten Halbzeit einige Male vor einem Gegentreffer bewahren. red

