Ein altes Mannschaftsfoto weckt Erinnerungen

Bensheim/Hemsbach.An seine Zeit als Fußballer hat Karl Döringer lange nicht gedacht. Ein Mannschaftsfoto, das ihm sein Halbbruder Peter Deppert vor Kurzem zukommen ließ, brachte die Erinnerung an die frühen 1960er-Jahre zurück. Döringer, 1945 in Hemsbach geboren, ist in Auerbach in der Straße „Im Sand“ mit fünf jüngeren Halbgeschwistern aufgewachsen. Wenige Meter entfernt lag das Sportfeld, auf dem sich heute

...