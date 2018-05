Ein Aufstieg der ganz kuriosen Art

Erst nach einiger Wartezeit durften die Spieler des VfR Fehlheim II die Aufsteiger-T-Shirts überstreifen. © Würsching

Fehlheim.Wolfgang Jäger wusste am Sonntagnachmittag nicht so recht, ob er sich freuen oder doch lieber ärgern sollte. Da der VfR Fehlheim am letzten Spieltag der Fußball-Gruppenliga beim FC Sportfreunde Heppenheim nicht über ein 1:1 hinauskam, verpassten die „Rasenspieler“ die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation und Heppenheim bleibt in der Gruppenliga. Ein Nutznießer des Klassenerhalts der

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4766 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.06.2018