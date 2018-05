Ein fast relaxtes Saisonfinale

Anzeige

Bergstraße.Eine erfolgreiche Saison geht für die Amateur Handball-Teams aus der Region am Wochenende zu Ende. Während die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach II schon vor zwei Wochen den Aufstieg in die Oberliga feiern durften und TuS Zwingenberg den kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga schaffte, durften die Männer der HSG Fürth/Krumbach bereits den Titelgewinn in der Bezirksoberliga bejubeln, ebenso wie der TV Groß-Rohrheim die Meisterschaft in der A- und die HSG Bensheim/Auerbach II den Titel in der C-Liga.

Bei den Frauen auf Bezirksebene blieben weitere Meisterschaften für Teams aus dem Kreis Bergstraße aus und es können auch keine mehr am letzten Spieltag errungen werden. Spannung steckt indes noch im Abstiegskampf der Frauen-Bezirksoberliga. Hier kämpft die FSG Biblis/Gernsheim ums Überleben, könnte aber nach dem Derbysieg gegen Erbach mit einem Punkt beim Schlusslicht HSG Dornheim (Sonntag, 18 Uhr) aus eigener Kraft die Liga halten. Um nichts mehr geht es im Spiel zwischen dem SV Erbach (6.) und der TGS Walldorf (5.) am Samstag (17 Uhr). Die Meisterschaft hat hier schon lange die TGB Darmstadt in trockenen Tüchern.

In der Frauen-A-Liga ist Arheilgen Meister und die während der Runde zurückgezogene HSG Bensheim/Auerbach III Absteiger. Die Tvgg Lorsch kann am Samstag (15 Uhr) mit einem Sieg in Erfelden die Vize-Meisterschaft besiegeln. Aufsteiger HC VfL Heppenheim (4.) will am Samstag (15.30 Uhr) mit einem Erfolg beim TV Büttelborn (7.) eine starke Saison krönen.