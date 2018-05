Anzeige

Bensheim.Das perfekte Golfwetter bei der Pfingst-Trophy des GC Bensheim hielt fast das gesamte Wochenende, nur am Sonntagnachmittag wurden die besten Spielerinnen und Spieler von starkem Regen begleitet. Zum Angrillen war es wieder trocken. Das Turnier war ein voller Erfolg und erneut mit 102 Teilnehmern plus Warteliste ausgebucht.

Sieger in der Brutto-Klasse A des gesamten Turniers wurde Tobias Leonhard vom Golfclub Heddesheim mit zwei Superrunden von 67 und 69 Schlägen, die folgenden Plätze gingen an Helen Tamy Kreuzer vom Golfclub Bensheim und Florian Opitz (Darmstadt). In der Brutto-Klasse B gewann Anna-Lena Müller (Biblis) vor Peter Schmitt vom Golfclub Bensheim und Rudolf Brixle (Rheintal). In der Klasse C wurde Mathias von Heißen (Erftal) Sieger vor Lutz Schneider (GC Kurpfalz) und Dana Kupe (Mannheim). Sieger der D-Klasse wurde Gerd Axthelm vor Bettina-Norma Kilimann (beide Golfclub Bensheim) und Peter Hammann (GC Heddesheim).

Das beliebte Shoot-Out, moderiert von Spielführer Mike Bettig, wurde von Manuela John vom Golfclub Erftal gewonnen. Beim Putt-Turnier gewann im Stechen Paul Vogel am vierten Extra- Loch. red