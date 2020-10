Ein Heimspiel und zweimal auswärts

Bensheim.In der Handball-Bundesliga der weiblichen A-Jugend wurde die Zwischenrunde ausgelost. Die HSG Bensheim/Auerbach trifft in ihrer Gruppe auf die TuS Metzingen, den VfL Oldenburg und den TV Aldekerk. Wie die A-Flames aus Bensheim hatte sich Metzingen ohne Verlustpunkt in seiner Vorrundenstaffel durchsetzt; Oldenburg und Aldekerk (Nordrhein-Westfalen) kamen als Tabellenzweite weiter.

Der erste Spieltag steht am 8. November an. Dann empfängt die HSG den VfL Oldenburg in der Weststadthalle, Metzingen erwartet Aldekerk. Die Zwischenrunde der Jugend-Bundesliga wird in einfacher Runde ausgetragen. Die A-Flames müssen anschließend noch zweimal auswärts ran: in Aldekerk (24. Januar) und in Metzingen (6. Februar). Die beiden Erstplatzierten der vier Gruppen bestreiten das Viertelfinale, das in Hin- und Rückspiel ausgespielt wird. Die Sieger-Teams ermitteln schließlich im Final Four-Modus den Deutschen A-Jugend-Meister 2020/21. eh

