Das Trainergespann Nadine Müller und Lothar Kilian fand, dass die Kämpfe wie erwartet schwer waren. Mit dem Ergebnis gegen Wächtersbach sind sie sehr zufrieden. Am Wochenende warteten weitere schwere Auswärtskämpfe in Kassel gegen den PSV Kassel und den JC Geisenheim auf ihre Jungs. Die Heimkämpfe finden am 14. April in Rimbach (Odenwaldhalle) und am 21. April in Bürstadt (Kästner-Schule) statt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.03.2018