Ein Stürmer für den SVW

Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Stürmer Anthony Roczen verpflichtet. Der 21-Jährige war zuletzt beim Liga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg am Ball, hatte dort aber seinen Vertrag in der vergangenen Woche aufgelöst, da er keine Perspektive mehr für sich sah.

Der 1,93 Meter große Mittelstürmer absolvierte in der vergangenen Saison 20 Spiele in der 3. Liga und erzielte dabei ein Tor. Auf den ersten Einsatz des gebürtigen Berliners müssen die SVW-Fans aber noch ein wenig warten: Roczen laboriert an den Folgen eines Innenbandrisses im Knie.

Der Neuzugang geht nach Club-Angaben davon aus, dass er von dem „erfrischenden Offensivfußball“ des SVW profitiert. th

