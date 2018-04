Ein Tor mehr im Spiel der Zweierpacks

Anzeige

Bergstraße.Der VfR Fehlheim bleibt im Rennen um Aufstiegsrelegationsplatz zwei in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt im Rennen, gab es doch gestern einen verdienten, aber hart umkämpften 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten SV Geinsheim. Der Rückstand auf die diese begehrte Position einnehmenden SG Unter-Abtsteinach beträgt fünf Spieltage vor Saisonende drei Zähler. Zum Matchwinner für die Weinbach-Schützlinge, die das 1:3 bei der SG Unter-Abtsteinach gut weggesteckt hatten, avancierte einmal mehr Max Schwerdt, der seine Saisontreffer Nummer 26 und 27 erzielte. Einen Doppelpack schnürte aber auch Dominik Auer für die spielerisch zwar unterlegenen, aber nie austeckenden Gäste.

In ansprechender Form präsentierte sich im VfR-Trikot auch Dominik Melzer, der die Gastgeber bereits in Minute drei mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort des SV Geinheim durch Auer ließ nur zwei Minuten nicht auf sich warten. Die VfR-Defensivabteilung um Andreas Wolfenstetter und Bastian Vollrath wirkte in dieser Szene etwas unaufmerksam. Die Fehlheimer reagierten gelassen auf diesen Rückschlag und inszenierten vielversprechende Angriffe, aus denen auch gute Chancen resultierten.Eine Minute vor der Pause durfte der Favorit dann endlich jubeln, als Schwerdt eine präzise Fraas-Flanke per Kopf zum 2:1 verwertete (44.).

FC Sportfreunde gibt nach 0:3 nicht auf Gegen Aufstiegskandidat SG Unter-Abtsteinach musste sich Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim mit 1:3 (0:3) geschlagen geben. Für SF-Trainer Markus Pleuler war die Niederlage gegen den Favoriten aber kein Beinbruch. Der Übungsleiter nahm es locker und das Positive mit. In der zweiten Halbzeit habe seine Elf gezeigt, dass sie auch gegen Top-Mannschaften der Liga mithalten kann, wenn sie als richtige Einheit auftritt. Die Sportfreunde haderten mit einem Lattentreffer von Weiland. Es wäre das 2:3-Anschlusstor gewesen. „Dann wäre die SGU vielleicht ins Schwimmen gekommen“, so Pleuler. Unter-Abtsteinbach hatte es zuvor eilig mit dem Torschießen und kaufte den Gastgebern damit früh den Schneid ab. Nach der 3:0-Pausenführung konnten es die Gäste etwas gelassener angehen und Kräfte schonen, zumal sie schon wieder am Donnerstagbeim Spitzenreiter RW Walldorf ran muss. „Das war hochverdient, denn wir haben Heppenheim nicht ins Spiel kommen lassen“, so SGU-Coach Al-Jumaili. FC Sportfreunde Heppenheim: Helfrich, Wegmann, Weiland, Eder, Basyouni, Schmitt, Bouchoucha ( 60. Hamidian), Wiley, Bendiyan, Fischer, Garotti. Tore: 0:1 Landwehr (3.), 0:2, 0:3 Özbek (10., 20.), 1:3 Wiley (85.). – Schiedsrichter: Nehler (Heusenstamm). – Zuschauer: 100. jz/ü

Auch nach der Pause diktierte Fehlheim das Geschehen. Erneut war Schwerdt zur Stelle, als er – erneut mit dem Kopf – die mustergültige Vorarbeit von Christoph Geiß zum vorentscheidenden 3:1 nutzte. (57.). Und von Schwerdt gab es nur 60 Sekunden später eine Zugabe, als sein Flankenball auf der Latte landete.