Ein Wiederbelebungsversuch mit überwältigendem Erfolg

Lautertal.Der TSV Elmshausen befindet sich in dieser Woche im absoluten Ausnahmezustand, nachdem die Fußballer des Lautertaler Clubs – wie berichtet – mit einem 2:1-Sieg beim SV Unter-Flockenbach III den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga C perfekt machten. Nun haben die Schützlinge von Matthias Rettig und Frank Fünffinger in den Feiermodus geschaltet. „Das haben sich die Jungs absolut verdient“,

...