Eine neue SG im Odenwald

Bergstraße.Der FC Schönmattenwag und die SG Wald-Michelbach gehen ab der Fußballsaison 2020/21 eine Spielgemeinschaft ein und wollen eine gemeinsame Mannschaft für die Kreisliga B oder C stellen.

Derzeit kämpft der FC Odin mit dem neuen Trainer Manfred Greulich um den Klassenerhalt in der B-Liga, wo man seit sieben Jahren spielt. Die Reserve der SG Wald-Michelbach (die erste Mannschaft ist in der Kreisoberliga zu Hause) ist in der Kreisliga C Tabellenletzter. Die erste Mannschaft der SG Wald-Michelbach spielt in der Kreisoberliga.

Mit dem Hessischen Fußballverband haben die Überwälder Kontakt aufgenommen, um die Rahmenbedingungen zu klären. Bei einer ordentlichen Anmeldung der Spielgemeinschaft sollten keine Probleme entstehen, wurde signalisiert. beg

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.02.2020