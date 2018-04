Anzeige

Heppenheim.Deutschland, Anfang Mai 1978. Jupp Heynckes stürmt mit Borussia Mönchengladbach zur deutschen Vizemeisterschaft, Gerd Müller (Bayern München) teilt sich mit Dieter Müller (1. FC Köln) die Bundesliga-Torjägerkanone, und im beschaulichen Heppenheim feiert einer der ältesten Fußballvereine des Landes seinen größten Erfolg. Die Feierabendkicker des FC Starkenburgia sind Meister der Gruppenliga und steigen in die damals dritthöchste Klasse, die Oberliga Hessen auf. Die Starkenburgia gehörte damit zu den 200 besten Fußballmannschaften Deutschlands.

Fast auf den Tag genau 40 Jahre ist das nun her – Anlass genug für die ehemaligen Recken zum Wiedersehenstreffen. Trainer Walter Böse, Torwart H.-Jürgen Götte sowie Richard Schäfer haben die Sache in die Hand genommen. Am heutigen Samstag, 18 Uhr, steigt auf dem Sportplatz am Zentgericht die Feier. 17 Spieler haben zugesagt.

Als Aufsteiger landete die Starkenburgia auf Platz acht. Meister wurde der VfR Bürstadt. Die Lokalderbys gegen den FC Sportfreunde endeten vor 1500 bzw. 1100 Zuschauern torlos. kar/ü/Archivbild: Vock