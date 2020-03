Eine vergessene Torhüterin und eine Linksaußen mit dem Dreh

Bensheim.Es war eine symptomatische Szene für die Unordnung bei der HSG Bensheim/Auerbach während der hektischen Schlussphase: Die Flames lagen knapp zwei Minuten vor dem Abpfiff des Hessenderbys der Frauenhandball-Bundesliga gegen die HSG Bad Wildungen mit 27:24 in Führung und agierten in Unterzahl. Auch in dieser Phase verließ Helen van Beurden zugunsten einer sechsten Feldspielerin für den Angriff

...