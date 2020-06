Einhäuser Solist schafft den Einzug ins Achtelfinale

Bergstraße.Andy Knaup tritt in der Darmstädter e-Sport-Liga, mit der 54 Mannschaften aus der Region die Fußball-Zwangspause während der Corona-Krise überbrücken, mit der SG Einhausen an. Und er hat in der nun beendeten Vorrunde sein Minimalziel erreicht, ja sogar übertroffen. Der Einhäuser wollte unbedingt in die Play-offs kommen und das hat er mit der SGE sogar als Tabellenführer geschafft.

In 16

...