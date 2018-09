Einst bester VfL-Spieler

Heppenheim.Unerwartet verstarb in der vergangenen Woche Heppenheims Handball-Legende Günther Kärchner. Der Unternehmer wurde 78 Jahre alt. Nicht nur die Handballer des VfL Heppenheim werden sich an den Spielmacher erinnern – mit Sicherheit auch die damaligen Gegner. Der technisch beschlagene Kärchner galt in den 1960er und ’70er Jahren als bester Handballspieler des VfL.

Damals war Großfeldhandball angesagt. Im Kreis Bergstraße gab es – Ausnahme Wald-Michelbach – noch keine Sporthallen. Die Heppenheimer spielten auf dem Sportplatz am Schwimmbad, holten dort 1958, ein Jahr nach Vereinsgründung, ihren ersten Titel. Mitglied der Meistermannschaft: der junge Günther Kärchner, der zu Spitzenspieler-Lehrgängen in die Landesportschule nach Frankfurt eingeladen wurde. Kärchner spielte in der Hessenauswahl und war B-Nationalspieler.

Nach mehr als einem Jahrzehnt gab Günther Kärchner mit Helmut Semler und Hans Fickel 1973 sein Abschiedsspiel. Der vierte im Bunde, Ernst Helfert, musste gegen Dinamo Pancevo aus Jugoslawien verletzt zusehen. Beim Abschied waren die Tage des Handballspiels auf Großfeld gezählt; die Partie fand in der 1970 eingeweihten Starkenburg-Sporthalle statt. Bis dahin trug der VfL seine Heimspiele in Hallen in Groß-Gerau, Darmstadt und Weinheim aus. Danach spielte das Quartett noch bis in die 1980er Jahre bei den Alten Herren.

Kärchner führte als Trainer die A-Jugend zu großen Erfolgen. Auf dem Großfeld wurde diese 1968 südwestdeutscher Meister, 1969 folgte die südhessische Meisterschaft in der Halle. Nach seiner Handballkarriere lebte Kärchner für sein Offsetdruck-Unternehmen und die Familie. Auszeiten nahm er auf Lanzarote und in Bayern. Zu seinen Hobbys gehörte das Skifahren und Wandern.

Günther Kärchner hinterlässt zwei Kinder und drei Enkelkinder. Seine Frau Christa verstarb bereits vor acht Jahren. Die Trauerfeier ist morgen (20.), 13 Uhr, auf dem Heppenheimer Friedhof. dj/ü/Bild: Kärchner

