Eintracht beendet Florida-Trip mit 0:1

Frankfurt.Das Treffen mit NBA-Profi Daniel Theis ließen sich die Stars von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt nicht entgehen. In den Katakomben posierten Kevin Trapp, Ante Rebic, Sebastien Haller und Filip Kostic gemeinsam mit dem Basketballer. Als handfeste Erinnerung blieb ein weißes Boston-Jersey mit der Aufschrift „Frankfurt 19“. Der Trip zum NBA-Spiel von Theis und seinen Celtics bei den Orlando Magic lag für die Eintracht-Profis nahe, die Arbeit im Trainingslager im Sonnenstaat Florida war da schließlich schon erledigt.

„Die Einheiten waren gut, die Bedingungen optimal. Die Mannschaft hat toll mitgezogen, im Endeffekt kann ich ein sehr positives Fazit aus diesem Trainingslager ziehen“, resümierte Frankfurts Trainer Adi Hütter, der nach der erfolgreichen Hinrunde mit makelloser Europa-League-Gruppenphase schon bald die nächsten Siege bejubeln möchte. „Für die Rückrunde bin ich sehr positiv gestimmt“, sagte Hütter wenige Tage vor dem Auftakt gegen den SC Freiburg am Samstag.

Rote Karte für Abraham

Daran änderte auch die 0:1-Niederlage beim Florida-Cup gegen den brasilianischen Club Flamengo Rio de Janeiro am Samstag nichts. Das entscheidende Tor erzielte Jean Lucas in der 40. Minute, nachdem David Abraham in der 25. Minute die Rote Karte gesehen hatte und die Eintracht somit 65 Minuten in Unterzahl bestreiten musste. Nach dem Wechsel verpassten die Frankfurter in komplett veränderter Besetzung den Ausgleich. In der 76. Minute kam Stürmer Goncalo Paciencia zu seinem Comeback nach langer Verletzungspause.

„Wir hätten gerne gewonnen und den Pokal geholt. Aber es waren zwei tolle Spiele“, sagte Kevin Trapp mit Blick auf den vorhergehenden 2:1-Sieg gegen den FC São Paulo. Personell dürfte sich bei der Eintracht nicht allzu viel ändern, das Gerüst steht. Neben den Topstürmern Haller, Rebic und Luka Jovic haben sich Trapp im Tor sowie Danny da Costa und der Serbe Kostic auf den Flügeln festgespielt. dpa

