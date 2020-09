Eintracht beginnt die Mission Europa

Frankfurt.Es ist trotz des späten Saisonstarts längst noch nicht Weihnachten. Eintracht-Trainer Adi Hütter hat aber schon jetzt einen großen Wunsch. „Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann die Schlagzeile: Eintracht spielt international. Das würde mir gefallen“, sagte der 50-jährige Österreicher vor dem ersten Spiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Arminia Bielefeld (15.30 Uhr).

Auch die Erwartungen von Sportvorstand Fredi Bobic zielen nach den Europa-League-Teilnahmen in den vergangenen zwei Jahren in die gleiche Richtung, werden aber von ihm dezenter formuliert. „Ich sehe uns als Jäger, die da vorne reinstoßen wollen. Wir werden alles dransetzen, wieder eine richtig gute Rolle zu spielen und mindestens einen einstelligen Platz zu erreichen“, und ergänz, dass „Europa wieder unsere Sehnsucht“ sei. Um diese kühnen Träumereien nicht gleich zu dämpfen, darf sich der Tabellenneunte des Vorjahres gegen den Aufsteiger keine Blöße erlauben.

Verteidiger Evan N’Dicka kann nicht spielen. Der 21 Jahre alte Franzose hat sich im DFB-Pokalspiele beim TSV 1860 München eine Verletzung am Syndesmoseband zugezogen. Dagegen wird Offensivspieler Filip Kostic, der im Pokalspiel wegen einer Sperre nicht eingesetzt werden durfte, in der Startformation stehen. Dass im ersten Saisonspiel zumindest 6500 Zuschauer zugelassen werden, begrüßt Hütter. „Es spielt eine emotionale Rolle, denn es ist eine lange Zeit her, dass Zuschauer bei uns im Stadion waren.“ dpa

