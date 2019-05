Eintracht-Fans trauen ihrem Team in München etwas zu

Bergstraße.In der Fußball-Bundesliga kommt es morgen zu der ungewohnten Saison, dass der Deutsche Meister nicht schon vorzeitig feststeht, sondern erst am letzten Spieltag im Fernduell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund ermittelt wird. Eine wichtige Rolle in diesem Zweikampf spielt die Frankfurter Eintracht, die in München einen Punkt braucht, um sicher in der nächsten Saison im Europapokal

...