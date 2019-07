Eintracht Frankfurt holt die FFC-Frauen

Frankfurt.Die Fußballfrauen des 1. FFC Frankfurt stehen vor dem Zusammenschluss mit Eintracht Frankfurt (wir haben bereits kurz berichtet) und sollen von der Saison 2020/21 an unter der Eintracht-Flagge in der Bundesliga spielen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Eintracht haben nach intensiver Prüfung beschlossen, eine Fusion bis zum Sommer des nächsten Jahres herbeizuführen.

„Es ist ein tolles Zeichen für den Frauenfußballstandort Frankfurt, den wir als Eintracht gezielt weiterentwickeln möchten. Das rege Zuschauerinteresse und die sehr guten TV-Einschaltquoten für die Weltmeisterschaft unterstreichen die gestiegene Bedeutung des Frauenfußballs in den vergangenen Jahren“, sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung.

Der 1. FFC Frankfurt ist mit sieben Meistertiteln, neun Pokalsiegen und vier Triumphen in der Champions League einer der erfolgreichsten Frauenfußball-Vereine in Deutschland. Verläuft die Eingliederung planmäßig, könnte die Eintracht mit der Lizenz des 1. FFC ab der Saison ’20/21 in der Frauen-Bundesliga antreten. Für die genaue Eingliederung der weiteren Frauen- und Nachwuchsmannschaften des FFC soll ein Konzept erarbeitet werden.

„Mit dem angedachten Zusammenschluss liegen beide Vereine nicht nur im Trend der Zeit, sondern sie nutzen konsequent den Standort FrankfurtRheinMain, an dem der deutsche und europäische Frauenfußball in den letzten 20 Jahren Geschichte geschrieben hat“, sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.07.2019