Eintracht Frankfurt kann wieder auf Hasebe bauen

Frankfurt.Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann zum Trainingsstart am 27. Juli mit Abwehrchef Makoto Hasebe planen. Der 36 Jahre alte Japaner hat sich in seiner Heimat erfolgreich einer Knieoperation unterzogen und wird den Hessen für die Vorbereitung auf die kommende Saison zur Verfügung stehen. Dies teilte der Verein nun mit.

Bei dem Eingriff hat sich Hasebe einen freien Gelenkkörper entfernen lassen, um wieder beschwerdefrei spielen und trainieren zu können.

Im Fanshop von Eintracht Frankfurt sollen in Zukunft glatte Preise dominieren und die unrunden „95er“-Beträge ablösen, um eine reibungslosere Bargeldzahlung zu gewährleisten. „Durch diese Glättung sind die Preise intuitiver verständlich und das Münzgeldhandling minimiert“, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten.

Im Zuge der vorübergehenden Senkung der Mehrwertsteuer im Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember habe die Eintracht entschieden, die Bruttopreise im Fanshop beizubehalten. Um die Vorteile der Mehrwertsteuersenkung an die Fans dennoch weiterzugeben, werden die Trikotpreise in der Saison 2020/21 gesenkt und rund fünf Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) liegen, heißt es weiter.

Die Eintracht hat zudem eine halbe Million Euro an fünf wohltätige Einrichtungen in Frankfurt gespendet. Das Geld stammt aus den Ticketerlösen, die von den Fans trotz der Geisterspiele in der Corona-Krise nicht zurückgefordert wurden. Es geht an die Arche, das Deutsche Rote Kreuz, die Diakonie Hessen, das Universitätsklinikum und die Frankfurter Tafel. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 07.07.2020