Eintracht Frankfurt weiter ohne Rode

Frankfurt/Darmstadt.Eintracht Frankfurt muss ohne Sebastian Rode am heutigen Samstag (18.30 Uhr) das Heimspiel der Fußball-Bundesliga gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig bestreiten. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler leidet an einer Sehnenreizung. Vor einem Comeback in der Startelf steht dagegen Filip Kostic. „Er ist eine absolute Alternative“, sagte Cheftrainer Adi Hütter am Freitag. Der Coach hatte den Offensivspieler nach fünfwöchiger Pause wegen eines Innenbandanrisses zuletzt im Duell beim VfB Stuttgart kurz eingewechselt.

Fehlen werden gegen die Leipziger, die noch nie ein Spiel in Frankfurt gewinnen konnten, auch Amin Younes wegen eines positiven Corona-Tests und Jungstürmer Ragnar Ache (Sehnenverletzung).

Hütter will die Kritik an dem bisher mittelprächtigen Abschneiden in dieser Bundesliga-Saison mit einem Sieg gegen Leipzig beenden. „Wir brauchen einen außergewöhnlich guten Tag“, sagte der 50-jährige Österreicher, der eine Umstellung auf ein 4-3-3-System nicht ausschließt. „Wir müssen alles in die Waagschale legen, um Leipzig zu schlagen.“

Lilien-Kapitän fehlt erneut

Mannschaftskapitän Fabian Holland wird nach seinem positiven Corona-Test das Zweitliga-Gastspiel des SV Darmstadt 98 bei Erzgebirge Aue an diesem Sonntag (13.30 Uhr) verpassen. Dies erklärte Trainer Markus Anfang am Freitag. Der 30 Jahre alte Defensivspieler Holland war unmittelbar vor dem Spiel gegen den SC Paderborn vor knapp zwei Wochen positiv auf das Virus getestet worden. Auch der gesperrte Nicolai Rapp wird fehlen.

Vor dem Duell der Tabellennachbarn (Neunter gegen Zehnter) hat Anfang großen Respekt vor den Sachsen. „In Aue erwartet uns ein harter Brocken. Sie spielen sehr kompakt und sehr aggressiv gegen den Ball“, sagte der Coach. Darmstadt ist nach der 0:4-Heimklatsche gegen Paderborn auf eine schnelle Wiedergutmachung nach der Länderspielpause aus. dpa

