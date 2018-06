Anzeige

Frankfurt.Titelverteidiger Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag, 18. August (15.30 Uhr) beim SSV Ulm antreten. Dies gab gestern der Deutsche Fußball-Bund nach der zeitgenauen Ansetzung der Paarungen bekannt. Bereits einen Tag vorher erwartet Drittligist SV Wehen Wiesbaden den FC St. Pauli und Zweitliga-Club Darmstadt 98 gastiert ebenfalls zum Freitagabendspiel (beide 20.45 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Hessenpokalsieger TSV Steinbach empfängt am 19. August den Bundesligisten FC Augsburg (15.30 Uhr).

Die erste Runde mit 64 Mannschaften findet vom 17. bis zum 20. August statt. lhe