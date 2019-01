Eintracht-Pokalsieg kommt ins Kino

Der Pokaltriumph der Eintracht kommt ins Kino. © Roessler/dpa

Frankfurt.Die Fußball-Helden von Eintracht Frankfurt werden zu Kinostars. In „Die Rückkehr des Pokals – Der Film“ wird die Mai-Nacht dokumentiert, in der die Hessen in Berlin den DFB-Pokal und damit den ersten nationalen Titel seit 30 Jahren eroberten.

Der 89-minütige Streifen, der am Montagabend in Sulzbach seine Premiere feierte, kommt am 4. Februar in die Kinos. „Dieser Moment wird uns immer verbinden“, sagt Sport-Vorstand Fredi Bobic am Ende des Films über jene Profis wie Kevin-Prince Boateng, die nach der Saison den Bundesligisten verließen.

Ein Filmteam hat die SGE mehrere Tage rund um den 3:1-Erfolg gegen Rekordmeister Bayern München begleitet. Zur Premiere kam auch der damalige Eintracht-Trainer und heutige Bayern-Coach Niko Kovac. „Dieser Tag, dieses Erlebnis ist für mich ein emotionales Tattoo“, sagte Vereinspräsident Peter Fischer bei der Premiere. „Ich habe festgestellt: Sex wird total überbewertet.“ dpa

