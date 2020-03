Eintracht-Sportvorstand Bobic sieht einen „langen Weg bis zum Tag X“

Frankfurt.Die rauschenden Europa-League-Nächte, der Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale, die Bundesliga-Triumphe gegen Bayern München und RB Leipzig – all das scheint bei Eintracht Frankfurt sehr lange her. Derzeit ist wie bei den anderen Proficlubs alles auf Stand-by-Modus: Die Mannschaft in Quarantäne, da zwei Spieler und zwei Betreuer positiv auf das Coronavirus getestet wurden, die Pläne für die neue Saison liegen auf Eis.

„Es wird ein verdammt langer Weg bis zu dem Tag X, an dem man vielleicht wieder den Eindruck hat, dass sich das Ganze wieder so anfühlt, wie es sich für uns alle mal angefühlt hat“, meint Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic. An ein Mannschaftstraining ist angesichts der Kontaktsperre nicht zu denken.

Sorgen um die Existenz der Eintracht müssen sich die Fans derzeit nicht machen. Der Club ist gut aufgestellt, der Expansionskurs könnte aber - je nach Dauer der Zwangspause - massiv abgebremst werden, „denn wir sprechen nicht nur von dieser Saison, sondern auch von der kommenden. Und es ist möglicherweise so, dass wir lange Zeit keine Zuschauer in den Stadien sehen werden“, so der Ex-Nationalspieler.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hatte das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit Geschäftsführer Christian Seifert an der Spitze mittlerweile eine Pause bis mindestens zum 30. April empfohlen. Nicht nur Bobic nannte dies sinnvoll, weshalb die Zustimmung der 36 Profivereine zu diesem Schritt auf der Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag als sicher gilt.

Offen ist auch, auf welchen Termin die DFB-Pokal-Partie beim FC Bayern terminiert wird, die für 21./22. April geplant war - und wie es international weitergeht. Die Eintracht hatte das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am 12. März in der leeren Commerzbank-Arena mit 0:3 gegen den FC Basel verloren.

Ein Saisonabbruch würde die Eintracht etwa 20 Millionen Euro an TV-Geldern kosten, dazu käme der Verlust von Sponsoreneinnahmen. Jedes Heimspiel als Geisterspiel in der laufenden Saison würden den derzeitigen Tabellenzwölften bis zu zwei Millionen Euro kosten.

Bobic, der im Sommer 2019 einen Transfererlös erwirtschaftete, ist in der prekären Lage „umso glücklicher, dass wir viele Spieler mit langfristigen Verträgen haben und dahingehend gut aufgestellt sind“. Lediglich die Kontrakte von Makoto Hasebe, Marco Russ, Sahverdi Cetin, Gelson Fernandes und Jonathan de Guzman enden am 30. Juni. „Es wird überall Abstriche geben. Der Fußball war aber immer erfinderisch - und ich bin mir sicher, dass es auch dieses Mal wieder Lösungen geben wird“, prophezeit der 48-Jährige. lhe

