Eintracht trainiert ab dem 3. Juli

Frankfurt.Trotz der Teilnahme an der Qualifikation zur Europa League absolviert Eintracht Frankfurt im Sommer zwei Trainingslager. Vom 7. bis 13. Juli in Thun (Schweiz) und vom 26. Juli bis 4. August in Windischgarsten (Österreich) wird sich die Mannschaft von Trainer Adi Hütter auf die nächste Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereiten.

Am 3. Juli starten die Hessen mit dem offiziellen Trainingsauftakt. An den Tagen zuvor stehen bereits Medizinchecks für die Spieler auf dem Programm. In die Qualifikation zur Europa League steigen die Frankfurter am 25. Juli und 1. August ein. Der Gegner wird am 19. Juni ausgelost. Zum Erreichen der Gruppenphase müsste die Eintracht noch eine weitere Qualifikationsrunde und die Play-offs überstehen. Die Frankfurter Heimspiele in der Qualifikation zur Europa League werden live im Free-TV zu sehen sein. Wie in der Vorsaison überträgt der Fernsehsender Nitro die Partien.

Bislang hat der Bundesligasiebte der gerade zu Ende gegangenen Runde in der Saison-Vorbereitung vier Testspiele geplant. Los geht es am 4. Juli beim DJK Homburg. Im Rahmen des Uhrencups trifft die Eintracht jeweils in Biel auf den Schweizer Meister Young Boys Bern (10. Juli) und den FC Luzern (12. Juli). Am 28. Juli gastieren die Adlerträger beim FC Wels. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 28.05.2019