Eintracht-Zukunft mit neuem ProfiCamp

Frankfurt.Eintracht Frankfurt startet den Bau des ProfiCamps für seine Fußball-Bundesligamannschaft und einer neuen Geschäftsstelle. Für den Gebäudekomplex unweit der Commerzbank-Arena sind 30 bis 35 Millionen Euro an Kosten kalkuliert. Bezugsfertig soll der Neubau mit einer Gesamtgrundfläche von 18 800 Quadratmetern bis Ende 2021 sein. „Die Infrastruktur soll der sportlichen Entwicklung folgen“, sagte Axel Hellmann, Vorstandsmitglied des DFB-Pokalsiegers, gestern.

Die Baugenehmigung für das Eintracht-Projekt wurde am vergangenen Montag erteilt. „Wir wollen in den kommenden 20 Jahren dokumentieren, was für Ansprüche wir haben. Es soll ein Ort zum Stolz sein werden“, meinte Hellmann. Die neue Geschäftsstelle wird nicht nur Platz für die bisher rund 180 Eintracht-Mitarbeiter bieten, sondern ist für eine personelle Expansion auf 250 bis 300 Mitarbeiter konzipiert.

Im sogenannten ProfiCamp für die Fußballer sollen in einem eigenen Gebäudekomplex Räume für Fitness, Physiotherapie, Regeneration, Schulung und Spielanalysen entstehen. Vorgesehen sind auch Ruhe- und Schlafräume für die Profis und ein Restaurant. „Die Identifikation und Integration der Spieler fällt an einem geschlossenen Ort wie diesem viel leichter“, so Hellmann.

Noch kein Angebot für Jovic

Der Eintracht liegt bislang keine Millionen-Offerte für den von Europas Topvereinen umworbenen Torjäger Luka Jovic vor. „Die Zahlen, die da im Netz grassieren, lagen alle noch nicht bei uns auf dem Tisch“, sagte Aufsichtsratschef Wolfgang Steubing bei einer Podiumsdiskussion in Frankfurt. Es gebe definitiv kein Angebot. Seit Wochen wird in den Medien ein Interesse europäischer Großvereine an dem 21 Jahre alten serbischen Nationalspieler kolportiert. Vor allem der FC Barcelona soll ernsthaft eine Verpflichtung des Stürmers erwägen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 23.03.2019