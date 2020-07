Einzelzeitfahr-Meisterschaft in Einhausen

In der Corona-Krise geht manches plötzlich ganz schnell. So wurde in einer zehntägigen Rekordzeit eine Drei-Länder-Meisterschaft im Einzelzeitfahren der Straßenrennrad-Nachwuchssportler auf die Beine gestellt. Das sogenannte „Corona Time-out“ findet am 9. August (Sonntag) in Einhausen statt.

Treibende Kraft war Matthias Penteker, Fachwart Straße/Bahn/Cross im Hessischen Radfahrerverband (HRV) mit unkomplizierter Unterstützung und Genehmigung der Weschnitzgemeinde, dem Kreis Bergstraße und dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR). „Erst vor kurzem ist der BDR-Rennkalender veröffentlicht worden, der aufgrund der Coronazeit ab Ende August keine regionalen Rennen mehr zeitlich zulässt. Daher war Schnelligkeit beim Handeln meines Mannes geboten“, berichtet Petra Leidert aus Auerbach, die sich im HRV für die Radrennsport-Marketingberatung verantwortlich zeichnet.

Ausrichter dieser Meisterschaft, die in dieser Drei-Länder-Form zum ersten Mal stattfindet, ist der HRV. Neben den jeweiligen Landestitelträgern aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland in den Altersklassen U 11 bis U 19 wird auch ein Gesamtsieger ermittelt. Petra Leiderts Sohn Louis, der zum Jugend-Perspektivkader des BDR zählt, wird als erstjähriger U 17-Fahrer beim einsamen Kampf gegen die Uhr auch an den Start gehen. hs/red

