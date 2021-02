Eiszeit in der Waldhof-Führung

Mannheim.Sportlich knirscht es in der Offensive, atmosphärisch kriselt es offenbar in der Führungsebene des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Die Chemie zwischen Geschäftsführer Markus Kompp und Sportchef Jochen Kientz soll, wie berichtet, schon seit längerem nicht mehr stimmen. Nach dem Bericht dieser Zeitung über das Nicht-Verhältnis zwischen den beiden leitenden SVW-Angestellten wurde Kientz nach Informationen dieser Redaktion zu einem Krisengipfel mit Kompp und Aufsichtsratschef Christian Beetz einbestellt. Aus dem Gespräch entwickelte sich offenbar ein Rapport: Kompp und Beetz sollen dem Sportlichen Leiter unmissverständlich klargemacht haben, dass er sich nicht öffentlich zu Spannungen und Problemen auf der Mannheimer Führungsetage äußern darf.

Bei dem Treffen soll es von beiden Seiten äußerst emotional zugegangen sein. Eine Lösung des eskalierenden Konflikts wurde wohl nicht gefunden, ein gut informierter Insider hält es aber fast für ausgeschlossen, dass Kientz über das Ende der laufenden Saison hinaus unter Kompp als Kaderplaner in Mannheim arbeiten wird.

Auf den Krisengipfel angesprochen verneinte Geschäftsführer Kompp, dass es einen Rapport oder gar einen Eklat gegeben habe. „Wir haben uns bisher regelmäßig online abgestimmt, jetzt hat sich Gelegenheit ergeben, das mal wieder persönlich zu tun“, erläuterte der 38-Jährige die Art des Zusammentreffens. „Ich lasse es nicht zu, dass von außen ein Problem daraus gemacht wird“, betonte Kompp, der von einer weiteren Zusammenarbeit mit Kientz auch über die Saison hinaus ausgeht. „Wir haben beide einen Vertrag.“

Die Unstimmigkeiten werfen ein Schlaglicht auf die herrschenden Machtstrukturen beim SVW: Christian Beetz, Sohn des Waldhof-Präsidenten Bernd Beetz (70) und seit Ende 2018 Chef des Kontrollgremiums der Mannheimer Spielbetriebs-GmbH, gilt als loyaler Unterstützer des Geschäftsführers. Der 44-Jährige und Kompp bilden mit der Prokura von Investor Bernd Beetz, der sich kaum ins Tagesgeschäft einmischt, das eigentliche Machtzentrum an der Spitze der Profiabteilung.

Christian Beetz hat als Aufsichtsratschef laut Quellen aus dem Vereinsumfeld mehr Ambitionen als sein Vater, auch im sportlichen Bereich mitzureden. Nach der Ergebniskrise vor Weihnachten zählte er nach Informationen dieser Redaktion intern Trainer Patrick Glöckner an, Kientz verteidigte jedoch die Arbeit des neuen Coachs und setzte sich letztlich durch.

Hanno Balitsch im Gespräch

Wie geht es weiter beim SV Waldhof? Im Umfeld wird spekuliert, dass Ex-SVW-Profi Hanno Balitsch auf Kientz als Sportlicher Leiter folgen könnte. Eine Rückkehr nach Mannheim reizt den 40-Jährigen zwar, ist nach Informationen dieser Redaktion in der aktuellen personellen Konstellation aber unwahrscheinlich. Der Wahl-Bensheimer Balitsch hatte schon im Sommer 2016 mit Mäzen Bernd Beetz über eine leitende Aufgabe am Alsenweg verhandelt, fühlte sich damals aber durch die nicht mit ihm besprochene Verpflichtung von Trainer Gerd Dais vor vollendete Tatsachen gestellt und sagte ab. Balitsch gilt als meinungsstarker Fachmann mit Gestaltungswillen, der eine klare Agenda zur weiteren Professionalisierung des Vereins mitbringen würde. Ob das in einer Kombination neben oder unter Kompp funktioniert, ist fraglich. alex/th

