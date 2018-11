Elf Medaillen bei Hessenmeisterschaft

Auerbach.Die Minigolfer des MSC Bensheim-Auerbach krönten bei den hessischen Einzelmeisterschaft ihre erfolgreich verlaufene Saison 2018. Auf der Betonanlage in Bad Homburg-Kirdorf wurden an zwei Tagen insgesamt sechs Runden gespielt. Die Auerbacher schickten in den verschiedenen Kategorien 18 Spielerinnen und Spieler ins Rennen, die elf Medaillen mit nach Hause brachten.

Bei den Schülern zeigte Levi Tritsch konstante Rundenleistungen und gewann mit 187 Schlägen. Dennis Schäfer machte es zum Schluss spannend und kam mit einer 26 in der letzten Runde noch auf einen Schlag an Silber heran. Mit 175 Schlägen holte er sich in der Kategorie Jugend am Ende knapp die Bronzemedaille.

In der Damen-Konkurrenz gewann Sandra Buchert deutlich mit 197 Schlägen.

Bei den Senioren I gelang Jörg Weirich ein Start-Ziel-Sieg. Nach einer 24 – der besten Runde im gesamten Turnier – im zweiten Durchgang ließ er nichts mehr anbrennen und siegte mit 165 Schlägen vor Vereinskollege Hannes Klee (170). Hans-Peter Fritsch und Harald Buchert belegten schlaggleich mit 175 Zählern die Ränge fünf und sechs, knapp geschlagen im engen Kampf um die Bronzemedaille.

Bei den Senioren II gewann Dirk Czerwek mit 166 Schlägen. Thomas Wiemer (171) konnte sich Bronze sichern vor Dieter Rothermel (176) auf Rang vier. Im engen Mittelfeld erreichten Karl-Heinz Dellinger (188) Rang elf und Friedhelm Matern (190) Position 14.

Bei den Seniorinnen I fehlte der Titelverteidigerin Ute Rothermel am Ende ein Schlag zu Gold. Mit 190 Schlägen gewann sie Silber vor Marion Kober (198), Rosemarie Schwarz (202) und Susanne Berneit (208) auf den Rängen drei bis fünf. Gabi Faust (194) erreichte bei den Seniorinnen II den zweiten Platz vor Cornelia Boock (206) auf dem Bronzerang. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.11.2018